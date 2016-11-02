ФБР за тиждень до виборів у США оприлюднило звіт у справі Б.Клінтона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Федеральне бюро розслідувань США несподівано оприлюднило 129-сторінковий звіт, присвячений неоднозначного рішення Білла Клінтона, який обіймав на той момент посаду американського президента, помилувати підприємця, засновника великої трейдингової компанії Марка Річа, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Президентське помилування було підписане 20 січня 2001 року - в останній день перебування Б.Клінтона в статусі глави держави. Розслідування ФБР офіційно закрили в 2005 році, однак документи з'явилися в інтернеті всього за тиждень до президентських виборів 8 листопада, в яких дружина колишнього американського лідера Хілларі Клінтон бере участь як кандидат від Демократичної партії.
Мільярдер Марк Річ заснував сировинну компанію Glencore. У США йому були пред'явлені федеральні обвинувачення в ухиленні від сплати податків і незаконних нафтових угодах в обхід ембарго з Тегераном під час захоплення американських заручників в Ірані в період з листопада 1979-ого по січень 1981 року. На момент пред'явлення звинувачень магнат перебував у Швейцарії і більше не повертався в США. Рішення про президентську амністію викликало в суспільстві хвилю критики, оскільки екс-дружина Річа - Деніз - до цього перерахувала великі пожертвування до фонду Клінтонів і на потреби Демократичної партії.
У ФБР стверджують, що документи були розміщені невдовзі після того, як завершилася їх обробка. На запити низки ЗМІ прокоментувати, чому для публікації був обраний часовий проміжок безпосередньо перед президентськими виборами в США, в Федеральному бюро розслідувань відповідати не стали.