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ФБР расследует инцидент в Новом Орлеане как теракт - заявление Байдена

ФБР расследует инцидент в Новом Орлеане как теракт - заявление Байдена

Киев  •  УНН

 • 6674 просмотра

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ФБР взяло на себя руководство расследованием трагедии в Новом Орлеане, где грузовик врезался в толпу людей в новогоднюю ночь. Президент США Джо Байден поручил обеспечить все необходимые ресурсы для расследования.

ФБР берет на себя руководство расследованием трагедии в Новом Орлеане и расследует этот инцидент как акт терроризма. Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Президент США сообщил, что его постоянно информируют руководство федеральных правоохранительных органов и его команда по внутренней безопасности, включая министра внутренней безопасности Али Майоркаса, заместителя генерального прокурора Лизу Монако, советника Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и мэра Нового Орлеана, относительно ужасного инцидента, который произошел там ночью.

"ФБР берет на себя руководство расследованием и расследует этот инцидент как акт терроризма. Я благодарен за смелую и быструю реакцию местных правоохранительных органов, предотвратившую еще больше смертей и травм. Я поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов, поскольку федеральные, государственные и местные правоохранительные органы усердно работают над тем, чтобы как можно быстрее разобраться в том, что произошло, и гарантировать, что не осталось никакой угрозы", - отметил президент США.

Байден заверил, что будет получать обновления в течение дня.

"В то же время мое сердце с жертвами и их семьями, которые просто пытались отпраздновать праздник. Нет никакого оправдания насилию любого рода, и мы не потерпим никаких нападений на какую-либо общину нашей страны", - резюмировал он.

Трагедия в Новом Орлеане: власти назвали количество жертв и сообщили о взрывчатке на месте теракта1 янв. 2025, 15:01 • 17792 просмотра

Напомним

В Новом Орлеане в первые часы нового года грузовик врезался в толпу людей. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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