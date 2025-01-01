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ФБР розслідує інцидент у Новому Орлеані як теракт - заява Байдена

ФБР розслідує інцидент у Новому Орлеані як теракт - заява Байдена

Київ • УНН

 • 32651 перегляди

ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням трагедії в Новому Орлеані, де вантажівка врізалася в натовп людей у новорічну ніч. Президент США Джо Байден доручив забезпечити всі необхідні ресурси для розслідування.

ФБР бере на себе керівництво розслідуванням трагедії в Новому Орлеані та розслідує цей інцидент як акт тероризму. Про це повідомив президент США Джо Байден, передає УНН з посиланням на Білий дім.

Президент США повідомив, що його постійно інформують керівництво федеральних правоохоронних органів і його команда з внутрішньої безпеки, включно з міністром внутрішньої безпеки Алі Майоркасом, заступницею генерального прокурора Лізою Монако, радницею Білого дому з питань внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл і мером Нового Орлеану, стосовно жахливого інциденту, що стався там уночі.

"ФБР бере на себе керівництво розслідуванням і розслідує цей інцидент як акт тероризму. Я вдячний за сміливу і швидку реакцію місцевих правоохоронних органів, що запобігла ще більшій кількості смертей і травм. Я доручив своїй команді забезпечити наявність усіх ресурсів, оскільки федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи старанно працюють над тим, щоб якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і гарантувати, що не залишилося жодної загрози", - зазначив президент США.

Байден запевнив, що отримуватиме оновлення протягом дня.

"Водночас моє серце з жертвами та їхніми сім'ями, які просто намагалися відсвяткувати свято. Немає жодного виправдання насильству будь-якого роду, і ми не потерпимо жодних нападів на будь-яку громаду нашої країни", - резюмував він.

Трагедія у Новому Орлеані: влада назвала кількість жертв та повідомила про вибухівку на місці теракту 01.01.2025, 17:01 • 25264 перегляди

Нагадаємо

У Новому Орлеані в перші години нового року вантажівка врізалася у натовп людей. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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