FAVBET стал одним из победителей X-RAY Awards
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Компания FAVBET получила престижную награду Конкурса маркетинговых проектов X-Ray в номинации «Социальный маркетинг» за проект «Прокачка авто для ВСУ», передает УНН.
Детали
Награждение победителей состоялось во время MRKTNG MRTH, проведенного ведущим отраслевым изданием Marketing Media Review. Лучшие проекты выбирали по результатам голосования читателей и экспертного жюри.
«Прокачка авто для ВСУ» – благотворительный проект FAVBET, вдохновленный хип-хоп культурой и культовым шоу двухтысячных. В сотрудничестве с фондом Favbet Foundation и мастерской NoMotors компания приобрела и совершила боевой тюнинг 10 внедорожникам для разведчиков, артиллеристов и других подразделений ВСУ.
Специально для прокачки в FAVBET создали эксклюзивные вижуалы и лендинг, где можно было следить за ходом проекта. Под каждый отремонтированный автомобиль выпускали видеоотчет на Ютуб в духе хита MTV с энергичным монтажом, крутым саундтреком и фирменным юмором от ведущих — актера и амбасадора FAVBET Евгения Яновича и основателя NoMotors Сергея Кремеца.
Благодаря проекту, в FAVBET смогли активнее привлечь к благотворительности комьюнити поклонников азартных развлечений, а также напомнить украинцам о важности донатов.
«От имени всей бренд-команды FAVBET хочу поблагодарить организаторов премии, членов жюри и всех, кто голосовал за наш проект! Мы ставили своей целью убедить людей, что их донаты работают, а также показать, как именно 10, 50 или 100 грн трансформируются в мощный и оборудованный автомобиль для выполнения боевых задач нашими защитниками. И эта награда подтверждает, что мы справились со своей задачей», — рассказал бренд-директор FAVBET Александр Тарасов.
Смотрите все выпуски «Прокачки авто для ВСУ» на Ютуб-канале FAVBET.
FAVBET и Favbet Foundation продолжают системно поддерживать ВСУ, сосредотачиваясь на обеспечении украинских защитников современным технологическим оборудованием и авто.