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FAVBET став одним з переможців X-RAY Awards

Київ • УНН

 • 851565 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Компанія FAVBET отримала престижну нагороду Конкурсу маркетингових проєктів X-Ray в номінації «Соціальний маркетинг» за проєкт «Прокачка авто для ЗСУ», передає УНН.

FAVBET став одним з переможців X-RAY Awards

Деталі

Нагородження переможців відбулось під час MRKTNG MRTH, влаштованого провідним галузевим виданням Marketing Media Review. Найкращі проєкти обирали за результатами голосування читачів та експертного журі.

«Прокачка авто для ЗСУ» — благодійний проєкт FAVBET, натхненний хіп-хоп культурою та культовим шоу двохтисячних. У співпраці з фондом FAVBET Foundation та майстернею NoMotors компанія придбала та зробила бойовий тюнінг 10 позашляховикам для розвідників, артилеристів та інших підрозділів ЗСУ.

Спеціально для «Прокачки» у FAVBET створили ексклюзивні віжуали та лендінг, де можна було слідкувати за ходом проєкту. Під кожну відремонтовану автівку випускали відеозвіт на Ютуб у дусі хіта MTV із енергійним монтажем, качовим саундтреком та фірмовим гумором від ведучих — актора й амбасадора FAVBET Євгена Яновича та засновника NoMotors Сергія Кремеця.

Завдяки проєкту, у FAVBET змогли активніше залучити до благодійності ком’юніті прихильників азартних розваг, а також нагадати українцям про важливість донатів.

«Від імені всієї бренд-команди FAVBET хочу подякувати організаторам премії, членам журі та всім, хто голосував за наш проєкт! Ми ставили за мету переконати людей, що їхні донати працюють, а також показати, як саме 10, 50 чи 100 грн трансформуються у потужне та устатковане авто для виконання бойових задач нашими захисниками. І ця нагорода підтверджує, що ми зі своєю задачею впорались», — розповів бренд-директор FAVBET Олександр Тарасов.

Дивіться всі випуски «Прокачки авто для ЗСУ» на Ютуб-каналі FAVBET.

FAVBET та Favbet Foundation продовжують системно підтримувати ЗСУ, зосереджуючись на забезпеченні українських захисників сучасним технологічним обладнанням та авто.

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