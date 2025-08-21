Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 8500 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 19187 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 26518 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 54388 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 143175 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 66727 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 117429 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 303459 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 93114 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 86515 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
43%
745мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 20478 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 42223 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 47574 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 44247 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 27058 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 65249 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 143224 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 117464 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 303540 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 276132 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Крым
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 39335 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 35866 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 36526 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 65184 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 79208 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Х-47М2 "Кинжал"
Гривна
Шахед-136

Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает поддерживать развитие детского и любительского спорта в Украине.

Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
Фото: ФК «Олимп»

Новым партнером стал футбольный клуб "Олимп" из Ирпеня — стороны подписали меморандум о сотрудничестве в начале июля.

В рамках партнерства клуб уже получил комплект новой экипировки для юных игроков. В дальнейшем фонд будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры и поддерживать участие воспитанников клуба в соревнованиях различного уровня.

"Мы всегда рады поддерживать те команды, которые работают с детьми на местах и формируют культуру спорта снизу. Для нас важно, чтобы дети в каждом городе и поселке имели доступ к качественным тренировкам, чувствовали поддержку и имели мотивацию оставаться в спорте", — отмечают в Favbet Foundation.

Фото: ФК
Фото: ФК "Олимп"

Футбольный клуб "Олимп" уже более 7 лет работает в Ирпене и воспитывает детей всех возрастных категорий. Команды клуба принимают участие в соревнованиях как городского, так и всеукраинского и международного уровня. Сейчас в клубе тренируется более 200 воспитанников, а руководство активно работает над расширением тренировочной базы и привлечением новых игроков.

Поддержка "Олимпа" — часть системной и долгосрочной программы Favbet Foundation, направленной на развитие массового футбола. Сегодня фонд поддерживает секции для детей военнослужащих и ВПЛ на базе Центра физического здоровья "Спорт для всех". В июне в Киеве также состоялся всеукраинский турнир Favbet Foundation Cup, который объединил 8 команд из разных регионов страны. 

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
Ребенок
Футбол
Киевская область
благотворительность
Украина
Киев