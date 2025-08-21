$41.380.02
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 19429 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 26703 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 54572 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 143501 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 66808 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 117656 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 304027 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 93264 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 86667 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Favbet Foundation став партнером дитячого ФК "Олімп" з Ірпеня

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Благодійний фонд Favbet Foundation продовжує підтримувати розвиток дитячого та аматорського спорту в Україні.

Favbet Foundation став партнером дитячого ФК "Олімп" з Ірпеня
Фото: ФК «Олімп»

Новим партнером став футбольний клуб "Олімп" з Ірпеня — сторони підписали меморандум про співпрацю на початку липня.

У межах партнерства клуб уже отримав комплект нового екіпірування для юних гравців. Надалі фонд сприятиме розвитку спортивної інфраструктури та підтримуватиме участь вихованців клубу в змаганнях різного рівня.

"Ми завжди радо підтримуємо ті команди, які працюють із дітьми на місцях і формують культуру спорту знизу. Для нас важливо, щоб діти в кожному місті та селищі мали доступ до якісних тренувань, відчували підтримку й мали мотивацію залишатися в спорті", — зазначають у Favbet Foundation.

Фото: ФК
Фото: ФК "Олімп"

Футбольний клуб "Олімп" вже понад 7 років працює в Ірпені та виховує дітей усіх вікових категорій. Команди клубу беруть участь у змаганнях як міського, так і всеукраїнського й міжнародного рівня. Зараз в клубі тренується понад 200 вихованців, а керівництво активно працює над розширенням тренувальної бази та залученням нових гравців.

Підтримка "Олімпу" — частина системної та довгострокової програми Favbet Foundation, спрямованої на розвиток масового футболу. Сьогодні фонд підтримує секції для дітей військовослужбовців та ВПО на базі Центру фізичного здоров’я "Спорт для всіх". У червні у Києві також відбувся всеукраїнський турнір Favbet Foundation Cup, що об’єднав 8 команд з різних регіонів країни.

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
Дитина
Футбол
Київська область
благодійність
Україна
Київ