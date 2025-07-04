Favbet Foundation Андрея Матюхи и GoFriends IT Academy открывают двери в IT для подростков из уязвимых категорий

28 июня в городе Стрый состоялся второй благотворительный мастер-класс "Билет в IT", организованный в рамках проекта Build Up от Favbet Foundation. В мероприятии приняли участие 53 подростка — дети внутренне перемещенных граждан, военнослужащих, сироты, а также молодежь из небольших населенных пунктов и семей, находящихся под опекой социальных служб.

Это событие стало продолжением первого мастер-класса "Билет в IT", который ранее прошел в Киеве в рамках той же инициативы и помог молодежи сделать первые шаги к престижной цифровой профессии.

Участники познакомились с 12 направлениями в сфере цифровых профессий — от программирования и тестирования до кибербезопасности, UI/UX-дизайна и робототехники. Формат мероприятия строился на живом общении с экспертами и практических занятиях в мини-группах. Часть сессий проводили ученики GoFriends IT Academy, подростки, которые уже имеют опыт в области технологий и стали примером для сверстников.

технологий и стали примером для сверстников.

Проект Build Up является частью крупной инициативы IT Kids от Favbet Foundation, которая с 2023 года открывает возможности современного IT-образования для детей и подростков по всей Украине. В 2023 году фонд запустил проект IT Kids курсом "Новый Python" совместно с сетью Code Club Украина, который успешно прошли 352 ребенка (среди них 156 детей из семей военнослужащих и переселенцев).

Позже был запущен масштабный курс по Scratch, который дал возможность 780 детям со всех уголков Украины освоить базу программирования. В целом в бесплатных курсах по Python и Scratch уже приняли участие более 1100 детей.

"Мы убеждены, что доступ к качественному образованию не должен ограничиваться местом проживания или социальным статусом. Именно поэтому все программы IT Kids бесплатны и привлекают детей, которые при других обстоятельствах, возможно, никогда не задумались бы о карьере в IT. Искренне благодарен нашим партнерам из Code Club и GoFriends за сотрудничество", — говорит президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Для большинства участников мастер-классы "Билет в IT" стали первым близким знакомством с цифровыми технологиями через практику под руководством опытных менторов и общение со сверстниками, которые уже делают первые шаги в IT.

По итогам мероприятия все подростки получили приглашение на бесплатное обучение и участие в летнем IT-лагере от GoFriends IT Academy. В формате лагеря подростки углубляют знания по программированию, работают над собственными мини-проектами в командах, проходят тестирование и отбор в дальнейшие образовательные программы Academy — все абсолютно бесплатно.

В будущем молодых украинцев ждут новые образовательные возможности. По словам президента Favbet Foundation Андрея Матюхи, фонд планирует и дальше поддерживать молодежь бесплатными программами обучения в сфере технологий. Ранее фонд уже реализовывал инициативы по развитию IT-образования, в частности обеспечивал украинские школы современной компьютерной техникой, чтобы дети в регионах, пострадавших от войны, имели доступ к обучению.