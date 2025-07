Favbet Foundation Андрея Матюхи и GoFriends IT Academy открывают двери в IT для подростков из уязвимых категорий

Favbet Foundation и GoFriends IT Academy провели мастер-класс "Билет в IT" в Стрые для 53 подростков из уязвимых категорий. Мероприятие является частью проекта Build Up, который знакомит молодежь с 12 направлениями цифровых профессий и предлагает бесплатное обучение.