Favbet Foundation Андрія Матюхи та Gofriends IT Academy відкривають двері в IT для підлітків з вразливих категорій

28 червня у Стрию відбувся другий благодійний майстер-клас "Квиток в IT", організований у межах проєкту Build Up від Favbet Foundation. Подія зібрала 53 підлітків — дітей ВПО, військовослужбовців, сиріт, а також учасників із малих сіл і родин під опікою соціальних служб.

Захід став продовженням першого майстер-класу "Квиток в IT", що відбувся раніше у Києві в межах цієї ж ініціативи та допоміг молоді зробити перші кроки до престижної цифрової професії

Упродовж дня учасники познайомилися з 12 напрямами у сфері цифрових професій — від програмування та тестування до кібербезпеки, UI/UX-дизайну та робототехніки. Формат події був побудований на живому спілкуванні з фахівцями та практичних заняттях у міні-групах. Частину сесій проводили учні GoFriends IT Academy — підлітки, які вже мають досвід у сфері технологій і стали прикладом для однолітків.

Проєкт Build Up є частиною великою ініціативи IT Kids від Favbet Foundation, що з 2023 року відкриває можливості сучасної ІТ-освіти для дітей та підлітків по всій Україні. У 2023 році фонд започаткував проєкт IT Kids курсом "Новий Python" спільно з мережею Code Club Україна, який успішно завершили 352 дитини (156 із них — з родин військових та переселенців) у різних регіонах країни.

Згодом був запущений великий курс зі Scratch, що дав можливість 780 дітям з усіх куточків України опанувати основи програмування. Загалом у цих безкоштовних курсах з Python і Scratch вже взяли участь понад 1100 дітей.

"Ми переконані, що доступ до якісної освіти на має бути обмежений місцем проживання чи соціальним статусом. Саме тому всі програми IT Kids є безкоштовними та залучають дітей, які за інших обставин можливо ніколи не задумались про кар’єру в ІТ. Щиро вдячний нашим партнерам з Code Club та GoFriends за співпрацю", — каже президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Для більшості учасників майстер-класи "Квиток в IT" став першим близьким знайомством зі сферою цифрових технологій через практику під наглядом досвідчених менторів та спілкування з однолітками, що вже роблять перші кроки в ІТ.

За підсумками події всі підлітки отримали запрошення на безкоштовне навчання та участь у літньому IT-таборі від GoFriends IT Academy. У форматі табору підлітки поглиблюють знання з програмування, працюють над власними міні‑проєктами в командах, проходять тестування та проходять відбір до подальших освітніх програм Academy — все абсолютно безкоштовно.

У майбутньому на юних українців чекають інші освітні можливості. За словами президента Favbet Foundation Андрія Матюхи, фонд планує й надалі підтримувати молодь безкоштовними програмами навчання у сфері технологій. Раніше фонд вже реалізовував ініціативи для розвитку ІТ-освіти, зокрема забезпечив українські школи сучасною комп’ютерною технікою, аби діти у постраждалих від війни громадах мали доступ до навчання.