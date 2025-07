Favbet Foundation Андрія Матюхи та Gofriends IT Academy відкривають двері в IT для підлітків з вразливих категорій

Favbet Foundation та GoFriends IT Academy провели майстер-клас "Квиток в IT" у Стрию для 53 підлітків з вразливих категорій. Захід є частиною проєкту Build Up, що знайомить молодь з 12 напрямами цифрових професій та пропонує безкоштовне навчання.