Польша страдает от смога и загрязненного воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Загрязненный воздух охватил почти всю страну. Горожан призывают ограничить передвижение по городам на автомобилях и ипользование каминов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.pl
Жители Варшавы, Кракова, Лодзя, Кельце, Силезия и Куявский вынуждены дышать смогом. В некоторых местах нормы пыли PM2.5 и PM10 превышают более 900%.
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Мэр Кракова призвал ограничить деятельность, которая способствует распространению загрязнения. Городская власть призвала пользоваться общественным транспортом и оставлять частные автомобили на стоянках.
Особое внимание жители должны уделять качеству угля, сжигаемого в печах. Они также должны воздерживаться от использования каминов.
Ситуация также остаётся очень плохой в Варшаве, где уровень пыли PM2,5 в воздухе достигает 700 процентов от нормы. То же касается Лодзя, Познани, Ольштын и Куявского.
Немного лучше дышится в Нижней Силезии, но качество воздуха также характеризуется как плохое.
Хороший воздух на сегодня только в Померании, Западной Померании и в провинции Любинской, - сообщает издание.