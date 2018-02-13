Польша страдает от смога и загрязненного воздуха

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74714 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89192 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91812 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110188 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101291 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104959 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111933 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122922 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134488 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Польша страдает от смога и загрязненного воздуха

Польша страдает от смога и загрязненного воздуха

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Загрязненный воздух охватил почти всю страну. Горожан призывают ограничить передвижение по городам на автомобилях и ипользование каминов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.pl

Жители Варшавы, Кракова, Лодзя, Кельце, Силезия и Куявский вынуждены дышать смогом. В некоторых местах нормы пыли PM2.5 и PM10 превышают более 900%.

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Мэр Кракова призвал ограничить деятельность, которая способствует распространению загрязнения. Городская власть призвала пользоваться общественным транспортом и оставлять частные автомобили на стоянках.

Особое внимание жители должны уделять качеству угля, сжигаемого в печах. Они также должны воздерживаться от использования каминов.

Ситуация также остаётся очень плохой в Варшаве, где уровень пыли PM2,5 в воздухе достигает 700 процентов от нормы. То же касается Лодзя, Познани, Ольштын и Куявского.

Немного лучше дышится в Нижней Силезии, но качество воздуха также характеризуется как плохое.

Хороший воздух на сегодня только в Померании, Западной Померании и в провинции Любинской, - сообщает издание.

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