Польща потерпає від смогу та забрудненого повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Забруднене повітря охопило майже всю країну. Містян закликають обмежити пересування містами на автівках та користування камінами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onet.pl
Мешканці Варшави, Кракова, Лодзя, Кельце, Сілезія та Куявський змушені дихати смогом. В деяких місцях норми пилу PM2.5 та PM10 перевищують більше 900%.
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Мер Кракова закликав обмежити діяльність, що сприяє поширенню забруднення. Міська влада заохочує користуватися громадським транспортом та залишати приватні автомобілі на стоянках.
Особливу увагу жителі мають приділяти якості вугілля, спаленого в печах. Вони також повинні утримуватися від використання камінів.
Ситуація також дуже поганою є у Варшаві, де рівень пилу PM2,5 у повітрі досягає 700 відсотків норми.
Те саме стосується Лодзя, Познані, Ольштіни та Куявського.
Трохи краще дихається в Нижній Сілезії, але якість повітря також характеризується як погане.
Гарне повітря на сьогодні тільки в Померанії, Західній Померанії та в провінції Любінській, - повідомляє видання.