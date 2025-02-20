Фармацевтическое сообщество призывает Зеленского ветировать закон о регулировании фармрынка из-за угрозы дефицита лекарств
Киев • УНН
Фармацевтическое сообщество призывает Зеленского ветировать закон о регулировании фармрынка из-за угрозы дефицита лекарств.
Представители медицинского и фармацевтического сообщества выступили против закона №11493 по регулированию фармрынка. Они призвали Президента Украины Владимира Зеленского ветировать документ из-за негативных последствий для украинских пациентов, к которым может привести обновленное регулирование, пишет УНН.
"Мы представляем все звенья обращения лекарств в Украине - производителей лекарственных средств, импортеров, дистрибьюторов и аптеки, которые каждый день работают для того, чтобы обеспечить пациента необходимой фармакотерапией украинского и международного производства. К сожалению, каждое из перечисленных сообществ видит в принятом законопроекте существенные риски дестабилизации фармацевтического рынка и возникновения дефицита различных категорий лекарственных средств в Украине. Цель, которая лежала в основе этой инициативы, - снижение цен на лекарственные средства - очевидно не может быть достигнута установленными Законом Украины положениями", - говорится в письме, которое есть в распоряжении издания Аптеки.ua.
Открытое письмо к Президенту подписали:
- СЕО Proxima Research International Евгений Кунда;
- исполнительный директор ГС «Ассоциация производителей инновационных лекарств» (APRaD) Владимир Редько;
- исполнительный директор ОО «Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей» (AIPM Ukraine) Владимир Игнатов;
- исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association) Анна Деревянко;
- председатель ОС «Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр;
- директор ОС «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» Ирина Суворова.
По мнению участников фармрынка, законопроект создает административные барьеры, которые могут сделать невозможным бесперебойную поставку лекарств. Они также указывают, что производители, импортеры, дистрибьюторы и аптечные учреждения, которые обеспечивают украинцев лекарствами, не были должным образом привлечены к обсуждению изменений.
Участники рынка подчеркнули, что в Европейском Союзе перед введением любых нововведений проводится детальный анализ их влияния на рынок и обсуждение с участниками рынка.
В письме к Президенту отмечается, что новое регулирование не соответствует европейским стандартам и может негативно сказаться на конкуренции. Вместо прозрачных механизмов ценообразования, действующих в странах ЕС, украинское законодательство предлагает административные ограничения, которые фактически вытесняют с рынка ряд качественных и инновационных препаратов. Это создает риск, что пациенты потеряют доступ к важным лекарствам, а международные фармацевтические компании свернут свою деятельность в Украине.
В частности, эксперты отрасли прогнозируют, что в результате нового регулирования могут возникнуть проблемы с поставками жизненно необходимых медикаментов, особенно тех, которые не производятся в Украине. Они также предостерегают, что жесткое регулирование фармацевтического рынка может вызвать дефицит лекарственных средств, рост их стоимости и развитие теневого рынка.
"Закон Украины, содержащий требование о ценообразовании на базе цены лекарств в ряде референтных стран, которые еще не определены, без учета степени возмещения лекарств за государственный счет, что является обычной практикой в странах-членах ЕС, сделает невозможным доступ, в частности, к оригинальным препаратам и препаратам с доказанной биоэквивалентностью, которые соответствуют стандартам доказательной медицины и современным рекомендациям ведущих медицинских сообществ. Это не только грозит пациентам отсутствием лечения надлежащего качества, но и приведет к негативным результатам для бизнес-компаний, портфели которых содержат в основном инновационные лекарственные средства; угроза существенных бизнес-потерь и снижение доступности также касаются и производителей с более диверсифицированными портфелями медицинской продукции", - говорится в письме.
Участники рынка также указывают на то, что предложенные изменения в регулировании фармацевтического рынка снизят доступность лекарств для пациентов.
"Ограничение доступа на рынок лекарств по ценовым параметрам и ограничение рыночных отношений в системе дистрибуции лекарств не приведут к снижению цен на лекарства, а снизят их физическую доступность для пациентов по всей стране. Главным следствием таких действий будет системный кризис в области здравоохранения из-за фактического нарушения логистической цепи налаженной системы обеспечения лекарственными средствами населения, дефицита лекарственных средств, что автоматически приведет к уменьшению как физической, так и экономической доступности лекарственных средств, ухудшению состояния общественного здоровья, социальной напряженности, росту теневого рынка", - отметили участники рынка.
Сейчас производители лекарственных средств реализуют социальные и гуманитарные проекты в сфере здравоохранения, инвестируют в клинические исследования и поддерживают пациентов Украины специальными инициативами, направленными на снижение стоимости отдельных категорий лекарств при отсутствии государственного финансирования, однако вводимые ограничения могут заставить их пересмотреть решение о продолжении такой поддержки, говорится в письме.
По мнению подписантов, для реального снижения стоимости лекарственных средств необходимо расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства" в рамках государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Важным шагом является дальнейшее развитие схемы копеймента с определением лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, на основе оценки медицинских технологий и приоритетных терапевтических направлений. Также они считают целесообразным продолжение использования механизма договоров управляемого доступа, что позволит оптимизировать ценообразование на лекарства при сохранении конфиденциальности ценовых соглашений.
Учитывая критичность ситуации и существенные риски дестабилизации и снижения доступности лекарств для пациентов мы призываем Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и ветировать Закон Украины, вернув его Верховной Раде Украины для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств
Участники фармрынка отметили также необходимость открытого диалога по обновлению правил регулирования их деятельности.
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.
Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов. Обеспокоенность выразили также компании-члены Американской торговой палаты, они также призвали Президента ветировать закон.
Добавим
Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.
Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко в интервью УНН отметила, что новое государственное регулирование фармацевтического рынка может создать бюрократические препятствия для производителей и усложнить пациентам доступ к лекарствам. Введенные ограничения могут привести к срывам поставок, дефициту и повышению цен.