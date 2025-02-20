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Фармацевтическое сообщество призывает Зеленского ветировать закон о регулировании фармрынка из-за угрозы дефицита лекарств

Фармацевтическое сообщество призывает Зеленского ветировать закон о регулировании фармрынка из-за угрозы дефицита лекарств

Киев  •  УНН

 • 8545 просмотра

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Фармацевтическое сообщество призывает Зеленского ветировать закон о регулировании фармрынка из-за угрозы дефицита лекарств.

Представители медицинского и фармацевтического сообщества выступили против закона №11493 по регулированию фармрынка. Они призвали Президента Украины Владимира Зеленского ветировать документ из-за негативных последствий для украинских пациентов, к которым может привести обновленное регулирование, пишет УНН.

"Мы представляем все звенья обращения лекарств в Украине - производителей лекарственных средств, импортеров, дистрибьюторов и аптеки, которые каждый день работают для того, чтобы обеспечить пациента необходимой фармакотерапией украинского и международного производства. К сожалению, каждое из перечисленных сообществ видит в принятом законопроекте существенные риски дестабилизации фармацевтического рынка и возникновения дефицита различных категорий лекарственных средств в Украине. Цель, которая лежала в основе этой инициативы, - снижение цен на лекарственные средства - очевидно не может быть достигнута установленными Законом Украины положениями", - говорится в письме, которое есть в распоряжении издания Аптеки.ua.

Открытое письмо к Президенту подписали: 

  • СЕО Proxima Research International Евгений Кунда; 
    • исполнительный директор ГС «Ассоциация производителей инновационных лекарств» (APRaD) Владимир Редько;
      • исполнительный директор ОО «Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей» (AIPM Ukraine) Владимир Игнатов;
        • исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association) Анна Деревянко;
          • председатель ОС «Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр;
            • директор ОС «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» Ирина Суворова.

              По мнению участников фармрынка, законопроект создает административные барьеры, которые могут сделать невозможным бесперебойную поставку лекарств. Они также указывают, что производители, импортеры, дистрибьюторы и аптечные учреждения, которые обеспечивают украинцев лекарствами, не были должным образом привлечены к обсуждению изменений.

              Участники рынка подчеркнули, что в Европейском Союзе перед введением любых нововведений проводится детальный анализ их влияния на рынок и обсуждение с участниками рынка.

              В письме к Президенту отмечается, что новое регулирование не соответствует европейским стандартам и может негативно сказаться на конкуренции. Вместо прозрачных механизмов ценообразования, действующих в странах ЕС, украинское законодательство предлагает административные ограничения, которые фактически вытесняют с рынка ряд качественных и инновационных препаратов. Это создает риск, что пациенты потеряют доступ к важным лекарствам, а международные фармацевтические компании свернут свою деятельность в Украине.

              В частности, эксперты отрасли прогнозируют, что в результате нового регулирования могут возникнуть проблемы с поставками жизненно необходимых медикаментов, особенно тех, которые не производятся в Украине. Они также предостерегают, что жесткое регулирование фармацевтического рынка может вызвать дефицит лекарственных средств, рост их стоимости и развитие теневого рынка.

              "Закон Украины, содержащий требование о ценообразовании на базе цены лекарств в ряде референтных стран, которые еще не определены, без учета степени возмещения лекарств за государственный счет, что является обычной практикой в странах-членах ЕС, сделает невозможным доступ, в частности, к оригинальным препаратам и препаратам с доказанной биоэквивалентностью, которые соответствуют стандартам доказательной медицины и современным рекомендациям ведущих медицинских сообществ. Это не только грозит пациентам отсутствием лечения надлежащего качества, но и приведет к негативным результатам для бизнес-компаний, портфели которых содержат в основном инновационные лекарственные средства; угроза существенных бизнес-потерь и снижение доступности также касаются и производителей с более диверсифицированными портфелями медицинской продукции", - говорится в письме.

              Участники рынка также указывают на то, что предложенные изменения в регулировании фармацевтического рынка снизят доступность лекарств для пациентов. 

              "Ограничение доступа на рынок лекарств по ценовым параметрам и ограничение рыночных отношений в системе дистрибуции лекарств не приведут к снижению цен на лекарства, а снизят их физическую доступность для пациентов по всей стране. Главным следствием таких действий будет системный кризис в области здравоохранения из-за фактического нарушения логистической цепи налаженной системы обеспечения лекарственными средствами населения, дефицита лекарственных средств, что автоматически приведет к уменьшению как физической, так и экономической доступности лекарственных средств, ухудшению состояния общественного здоровья, социальной напряженности, росту теневого рынка", - отметили участники рынка.

              Сейчас производители лекарственных средств реализуют социальные и гуманитарные проекты в сфере здравоохранения, инвестируют в клинические исследования и поддерживают пациентов Украины специальными инициативами, направленными на снижение стоимости отдельных категорий лекарств при отсутствии государственного финансирования, однако вводимые ограничения могут заставить их пересмотреть решение о продолжении такой поддержки, говорится в письме.

              По мнению подписантов, для реального снижения стоимости лекарственных средств необходимо расширение программы реимбурсации "Доступные лекарства" в рамках государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Важным шагом является дальнейшее развитие схемы копеймента с определением лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, на основе оценки медицинских технологий и приоритетных терапевтических направлений. Также они считают целесообразным продолжение использования механизма договоров управляемого доступа, что позволит оптимизировать ценообразование на лекарства при сохранении конфиденциальности ценовых соглашений.

              Учитывая критичность ситуации и существенные риски дестабилизации и снижения доступности лекарств для пациентов мы призываем Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и ветировать Закон Украины, вернув его Верховной Раде Украины для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств

              - говорится в письме.

              Участники фармрынка отметили также необходимость открытого диалога по обновлению правил регулирования их деятельности.

              Напомним

              Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний.

              Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентовОбеспокоенность выразили также компании-члены Американской торговой палаты, они также призвали Президента ветировать закон.

              Добавим

              Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.

              Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко в интервью УНН отметила, что новое государственное регулирование фармацевтического рынка может создать бюрократические препятствия для производителей и усложнить пациентам доступ к лекарствам. Введенные ограничения могут привести к срывам поставок, дефициту и повышению цен.

              Лилия Подоляк

              Лилия Подоляк

              политикаЗдоровье

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