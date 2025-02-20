Фармацевтична спільнота закликає Зеленського ветувати закон щодо регулювання фармринку через загрозу дефіциту ліків.

Представники медичної та фармацевтичної спільноти виступили проти закону №11493 щодо регулювання фармринку. Вони закликали Президента України Володимира Зеленського ветувати документ через негативні наслідки для українських пацієнтів, до яких може призвести оновлене регулювання, пише УНН.

"Ми представляємо усі ланки обігу ліків в Україні - виробників лікарських засобів, імпортерів, дистриб’юторів та аптек, які кожного дня працюють для того, щоб забезпечити пацієнта необхідною фармакотерапією українського і міжнародного виробництва. На жаль, кожна із перелічених спільнот вбачає у прийнятому законопроєкті суттєві ризики дестабілізації фармацевтичного ринку і виникнення дефіциту різних категорій лікарських засобів в Україні. Мета, яка лежала в основі цієї ініціативи, - зниження цін на лікарські засоби - вочевидь не може бути досягнута встановленими Законом України положеннями", - ідеться у листі, який є у розпорядженні видання Аптеки.ua.

Відкритий лист до Президента підписали:

СЕО Proxima Research International Євген Кунда;

виконавчий директор ГС «Асоціація виробників інноваційних ліків» (APRaD) Володимир Редько;

виконавчий директор ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників» (AIPM Ukraine) Володимир Ігнатов;

виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (European Business Association) Анна Дерев’янко;

голова ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Тетяна Котляр;

директор ГС «Аптечна професійна асоціація України» Ірина Суворова.

На думку учасників фармринку, законопроєкт створює адміністративні бар’єри, які можуть унеможливити безперебійну поставку ліків. Вони також вказують, що виробники, імпортери, дистриб’ютори та аптечні заклади, які забезпечують українців ліками, не були належним чином залучені до обговорення змін.

Учасники ринку підкреслили, що в Європейському Союзі перед запровадженням будь-яких нововведень проводиться детальний аналіз їхнього впливу на ринок і обговорення з учасниками ринку.

У листі до Президента наголошується, що нове регулювання не відповідає європейським стандартам та може негативно позначитися на конкуренції. Замість прозорих механізмів ціноутворення, що діють у країнах ЄС, українське законодавство пропонує адміністративні обмеження, які фактично витісняють з ринку низку якісних та інноваційних препаратів. Це створює ризик, що пацієнти втратять доступ до важливих ліків, а міжнародні фармацевтичні компанії згорнуть свою діяльність в Україні.

Зокрема, експерти галузі прогнозують, що внаслідок нового регулювання можуть виникнути проблеми з поставками життєво необхідних медикаментів, особливо тих, які не виробляються в Україні. Вони також застерігають, що жорстке регулювання фармацевтичного ринку може спричинити дефіцит лікарських засобів, зростання їхньої вартості та розвиток тіньового ринку.

"Закон України, що містить вимогу щодо ціноутворення на базі ціни ліків у низці референтних країн, що ще не визначені, без врахування ступеня відшкодування ліків за державний кошт, що є звичною практикою в країнах-членах ЄС, унеможливить доступ, зокрема, до оригінальних препаратів та препаратів із доведеною біоеквівалентністю, які відповідають стандартам доказової медицини та сучасним рекомендаціям провідних медичних спільнот. Це не лише загрожує пацієнтам відсутністю лікування належної якості, а й призведе до негативних результатів для бізнес-компаній, портфелі яких містять здебільшого інноваційні лікарські засоби; загроза суттєвих бізнес-втрат і зниження доступності також стосуються і виробників із більш диверсифікованими портфелями медичної продукції", - ідеться у листі.

Учасники ринку також вказують на те, що запропоновані зміни у регулюванні фармацевтичного ринку знизять доступність ліків для пацієнтів.

"Обмеження доступу на ринок ліків за ціновими параметрами та обмеження ринкових відносин в системі дистрибуції ліків не призведуть до зниження цін на ліки, а знизять їхню фізичну доступність для пацієнтів по всій країні. Головним наслідком таких дій буде системна криза в галузі охорони здоров’я через фактичне порушення логістичного ланцюга налагодженої системи забезпечення лікарськими засобами населення, дефіциту лікарських засобів, що автоматично призведе до зменшення як фізичної, так і економічної доступності лікарських засобів, погіршення стану громадського здоров’я, соціальної напруги, зростання тіньового ринку", - зазначили учасники ринку.

Наразі виробники лікарських засобів реалізують соціальні та гуманітарні проєкти у сфері охорони здоров’я, інвестують у клінічні дослідження й підтримують пацієнтів України спеціальними ініціативами, спрямованими на зниження вартості окремих категорій ліків за відсутності державного фінансування, однак впроваджувані обмеження можуть змусити їх переглянути рішення щодо продовження такої підтримки, ідеться в листі.

На думку підписантів, для реального зниження вартості лікарських засобів необхідне розширення програми реімбурсації "Доступні ліки" в межах державних гарантій медичного обслуговування населення. Важливим кроком є подальший розвиток схеми копейменту із визначенням лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, на основі оцінки медичних технологій та пріоритетних терапевтичних напрямків. Також вони вважають доцільним продовження використання механізму договорів керованого доступу, що дозволить оптимізувати ціноутворення на ліки при збереженні конфіденційності цінових угод.

З огляду на критичність ситуації та істотні ризики дестабілізації і зниження доступності ліків для пацієнтів ми закликаємо Вас втрутитися у ситуацію, що склалася, та ветувати Закон України, повернувши його Верховній Раді України для розробки законотворцями пропозицій щодо чітких запобіжників для уникнення потенційного дефіциту ліків - ідеться у листі.

Учасники фармринку наголосили також на необхідності відкритого діалогу щодо оновлення правил регулювання їхньої діяльності.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній.

Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів. Занепокоєння висловили також компанії-члени Американської торговельної палати, вони також закликали Президента ветувати закон.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.

Виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко в інтервʼю УНН зазначила, що нове державне регулювання фармацевтичного ринку може створити бюрократичні перешкоди для виробників та ускладнити пацієнтам доступ до ліків. Запроваджені обмеження можуть призвести до зривів поставок, дефіциту та підвищення цін.