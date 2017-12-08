Фактически по всем статьям бюджета-2018 принято полноценное финансирование, - Гройсман

Премьер отметил, что в бюджете на 2018 год предусмотрено повышение зарплаты для учителей и поддержка обновление вооружения ВСУ.

"И по образованию, и по здравоохранению, и других программ, которые также касаются здравоохранения, будут поддерживаться. Мы будем в следующем году масштабно строить дороги, мы будем в следующем году заниматься энергетикой, мы обеспечим финансирование реформы звена медицины, мы обеспечим внедрение модернизации обучения в школах 1-4 классов ", - сказал премьер.

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Гройсман отметил, что в бюджете-2018 предусмотрено повышение заработной платы для учителей на 25%. Кроме того, бюджет предусматривает 16 млрд гривен на модернизацию и изготовление вооружения для украинской армии.

"Мы повысили заработную плату для учителей в этом году, в следующем - еще на 25%. Мы увеличили финансирование украинской армии, 16 млрд мы предполагаем на модернизацию вооружения и изготовление нового вооружения. Фактически это те задачи, которые мы ставили, мы двигаемся. Но еще принято ряд важных системных решений ... Мы приняли решение об уменьшении ренты на газ, на новые скважины ", - добавил премьер-министр.

Напомним, Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП. Народні депутати підтримали рішення 273 голосами.