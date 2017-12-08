Фактично за усіма статтями бюджету-2018 прийнято повноцінне фінансування, - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Фактично за всіма статтями бюджету на 2018 рік прийняли повноцінне фінансування. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
Прем’єр зазначив, що в бюджеті на 2018 рік передбачено підвищення зарплати для вчителів і підтримка оновлення озброєння ЗСУ.
“І за освітою, і з охорони здоров’я, та інших програм, які також стосуються охорони здоров’я, будуть підтримуватися. Ми будемо в наступному році масштабно будувати дороги, ми будемо в наступному році займатися енергетикою, ми забезпечимо фінансування реформи ланки медицини, ми забезпечимо впровадження модернізації навчання в школах 1-4 класів”, — сказав прем’єр.
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Гройсман зазначив, що в бюджеті-2018 передбачено підвищення заробітної плати для вчителів на 25%. Крім того, бюджет передбачає 16 млрд гривень на модернізацію та виготовлення озброєння для української армії.
“Ми підвищили заробітну плату для вчителів у цьому році, в наступному — ще на 25%. Ми збільшили фінансування української армії, 16 млрд ми припускаємо на модернізацію озброєння та виготовлення нового озброєння. Фактично це ті завдання, які ми ставили, ми рухаємося. Але ще прийнято ряд важливих системних рішень... Ми прийняли рішення про зменшення ренти на газ, на нові свердловини”, — додав прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП. Народні депутати підтримали рішення 273 голосами