Facebook запустил новую функцию блокировки постов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Компания запустила функцию Snooze, которая позволяет скрыть пост на 30 дней от сообществ и друзей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Основная идея и нововведения заключается в том, что нажимая соответствующую кнопку — пользователь не увидит публикации друга, страницы или группы в течение определенного времени.
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“Люди нам говорили, что хотят иметь больше возможностей управлять содержимым своей ленты”, — заявили сегодня в Facebook.
Напомним, что в сентябре 2017 социальная сеть официально анонсировала тестирование функции Snooze.