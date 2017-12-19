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Facebook запустив нову функцію блокування постів

Facebook запустив нову функцію блокування постів

Київ • УНН

 • 7907 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Компанія запустила функцію Snooze, котра дозволяє приховати пост на 30 днів від спільнот та друзів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC Україна.

Основна ідея та нововведення полягає у тому, що натискаючи відповідну кнопку – користувач не бачитиме публікації друга, сторінки або групи протягом певного часу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook тестує функцію з пошуку наставників для користувачів

"Люди нам казали, що хочуть мати більше можливостей керувати вмістом своєї стрічки", - заявили сьогодні у Facebook.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року соціальна мережа офіційно анонсувала тестування функції Snooze.

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