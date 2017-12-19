Facebook запустив нову функцію блокування постів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Компанія запустила функцію Snooze, котра дозволяє приховати пост на 30 днів від спільнот та друзів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC Україна.
Основна ідея та нововведення полягає у тому, що натискаючи відповідну кнопку – користувач не бачитиме публікації друга, сторінки або групи протягом певного часу.
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"Люди нам казали, що хочуть мати більше можливостей керувати вмістом своєї стрічки", - заявили сьогодні у Facebook.
Нагадаємо, що у вересні 2017 року соціальна мережа офіційно анонсувала тестування функції Snooze.