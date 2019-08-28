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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43425 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119212 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129897 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125270 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128143 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152871 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Facebook ужесточит правила публикации рекламы, чтобы противостоять вмешательству в выборы

Facebook ужесточит правила публикации рекламы, чтобы противостоять вмешательству в выборы

Киев  •  УНН

 • 14475 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Администрация социальной сети Facebook ужесточает меры по авторизации для рекламодателей, чтобы предотвратить вмешательство в президентские выборы 2020 года в США. Об этом в среду сообщается в официальном аккаунте соцсети, пишет УНН со ссылкой также на издание Axios.

“Люди должны знать, кто пытается повлиять на их решение, а те, кто размещает рекламу, не должны скрывать, кто за нее платит, — говорится в заявлении. — Сегодня мы объявляем о дополнительных мерах, которые будут предприняты, чтобы защитить избирательный процесс и подготовиться к выборам в США в 2020 году”.

С середины сентября организациям, публикующим рекламу, содержащую информацию о политике, выборах и других общественно важных темах, нужно будет предоставить дополнительную информацию, чтобы получить право размещать объявления в соцсети. Организациям, связанным каким-либо образом с правительством США, потребуется указать идентификационный номер налогоплательщика, сайт, зарегистрированный на американском государственном интернет-домене, или регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии. После этого заявитель получит специальный знак “i”, который означает, что компания удовлетворяет требованиям соцсети, и сможет размещать рекламу. Для более мелких организаций также сохранится возможность публиковать объявления, для этого им нужно будет предоставить службе поддержки телефонный номер, адрес корпоративной электронной почты и сайт компании.

Меры по авторизации не коснутся рекламодателей, не затрагивающих тему политики, законодательства и выборов. Тем, кто пропагандирует, например, защиту окружающей среды, не нужно будет предоставлять дополнительную информацию.

Как писал УНН, на фоне протестов в Гонконге Twitter и Facebook блокировали сотни страниц из Китая.

Украинские Национальные Новости

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