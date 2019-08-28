Facebook ужесточит правила публикации рекламы, чтобы противостоять вмешательству в выборы

“Люди должны знать, кто пытается повлиять на их решение, а те, кто размещает рекламу, не должны скрывать, кто за нее платит, — говорится в заявлении. — Сегодня мы объявляем о дополнительных мерах, которые будут предприняты, чтобы защитить избирательный процесс и подготовиться к выборам в США в 2020 году”.

С середины сентября организациям, публикующим рекламу, содержащую информацию о политике, выборах и других общественно важных темах, нужно будет предоставить дополнительную информацию, чтобы получить право размещать объявления в соцсети. Организациям, связанным каким-либо образом с правительством США, потребуется указать идентификационный номер налогоплательщика, сайт, зарегистрированный на американском государственном интернет-домене, или регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии. После этого заявитель получит специальный знак “i”, который означает, что компания удовлетворяет требованиям соцсети, и сможет размещать рекламу. Для более мелких организаций также сохранится возможность публиковать объявления, для этого им нужно будет предоставить службе поддержки телефонный номер, адрес корпоративной электронной почты и сайт компании.

Меры по авторизации не коснутся рекламодателей, не затрагивающих тему политики, законодательства и выборов. Тем, кто пропагандирует, например, защиту окружающей среды, не нужно будет предоставлять дополнительную информацию.

Как писал УНН, на фоне протестов в Гонконге Twitter и Facebook блокировали сотни страниц из Китая.