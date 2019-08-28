Facebook посилить правила публікації реклами, щоб протистояти втручанню в вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Адміністрація соціальної мережі Facebook посилює боротьбу з авторизації для рекламодавців, щоб запобігти втручанню в президентські вибори 2020 року в США. Про це в середу повідомляється в офіційному акаунті соцмережі, пише УНН з посиланням також на видання Axios.
“Люди повинні знати, хто намагається вплинути на їх рішення, а ті, хто розміщує рекламу, не повинні приховувати, хто за неї платить, — йдеться в заяві. — Сьогодні ми оголошуємо про додаткові заходи, які будуть вжиті, щоб захистити виборчий процес і підготуватися до виборів в США в 2020 році”.
З середини вересня організаціям, які публікують рекламу, що містить інформацію про політику, вибори та інші суспільно важливі теми, потрібно буде надати додаткову інформацію, щоб отримати право розміщувати оголошення в соцмережі. Організаціям, пов’язаним будь-яким чином з урядом США, буде потрібно вказати ідентифікаційний номер платника податків, сайт, зареєстрований на американському державному інтернет-домені, або реєстраційний номер у Федеральній виборчій комісії. Після цього заявник отримає спеціальний знак “i”, який означає, що компанія задовольняє вимоги соцмережі, і зможе розміщувати рекламу. Для більш дрібних організацій також збережеться можливість публікувати оголошення, для цього їм потрібно буде надати службі підтримки телефонний номер, адресу корпоративної електронної пошти і сайт компанії.
Заходи з авторизації не торкнуться рекламодавців, що не зачіпають тему політики, законодавства і виборів. Тим, хто пропагує, наприклад, захист навколишнього середовища, не потрібно буде надавати додаткову інформацію.
Як писав УНН, на тлі протестів в Гонконзі Twitter та Facebook блокували сотні сторінок з Китаю.