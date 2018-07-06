Facebook планирует запустить реалити-шоу о Роналду - СМИ

"Социальный гигант ведет переговоры о том, чтобы представить документальный сериал Роналдо в Facebook Watch, свою видеоплатформу для контента в стиле ТВ. Facebook готов заплатить внушительную сумму - португальский футболист может получить зарплату в размере около 10 миллионов долларов за 13 эпизодов", - говорится в сообщении.

Напомним, нападающий Криштиану Роналду пополнил свой список рекордов, выйдя в основном составе сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая (1:2).

Как сообщал УНН, бомбардир сборной Португалии Криштиану Роналду забил 85-й гол за сборную Португалии и стал лучшим бомбардиром европейских национальных команд за всю историю.