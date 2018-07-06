Facebook планує запустити реаліті-шоу про Роналду - ЗМІ

"Соціальний гігант веде переговори про те, щоб представити документальний серіал Роналдо в Facebook Watch, свою відеоплатформу для контенту в стилі ТБ. Facebook готовий заплатити значну суму - португальський футболіст може отримати зарплату в розмірі близько 10 мільйонів доларів за 13 епізодів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нападаючий Кріштіану Роналду поповнив свій список рекордів, вийшовши в основному складі збірної Португалії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Уругваю (1:2).

Як повідомляв УНН, бомбардир збірної Португалії Кріштіану Роналду забив 85-й гол за збірну Португалії і став кращим бомбардиром європейських національних команд за всю історію.