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Facebook планує запустити реаліті-шоу про Роналду - ЗМІ

Facebook планує запустити реаліті-шоу про Роналду - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6665 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Соціальна мережа Facebook планує запустити реаліті-шоу про футболіста Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Variety з посиланням на джерела, передає УНН.

"Соціальний гігант веде переговори про те, щоб представити документальний серіал Роналдо в Facebook Watch, свою відеоплатформу для контенту в стилі ТБ. Facebook готовий заплатити значну суму - португальський футболіст може отримати зарплату в розмірі близько 10 мільйонів доларів за 13 епізодів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нападаючий Кріштіану Роналду поповнив свій список рекордів, вийшовши в основному складі збірної Португалії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Уругваю (1:2).

Як повідомляв УНН, бомбардир збірної Португалії Кріштіану Роналду забив 85-й гол за збірну Португалії і став кращим бомбардиром європейських національних команд за всю історію.

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