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Ф.Могерини заявила о необходимости немедленно прекращения боев в Украине

Киев • УНН

 • 9179 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подробно обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обострения ситуации в Украине и заявила о необходимости немедленно прекращения боев, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает УНН.

Ф.Могерини заявила о необходимости немедленно прекращения боев в Украине

Ранее МИД РФ сообщил, что С.Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини обсудили обострения обстановки в Украине.

"Могерини и С.Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементации минских соглашений ", - говорится в заявлении.

В документе подтверждается, что глава МИД РФ и глава дипломатии ЕС договорились о встрече "в течение ближайших недель".

Напомним, евродепутаты призвали Ф.Могерини повлиять на РФ для прекращения военных действий в Авдеевке.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.

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