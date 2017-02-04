Ф.Могерини заявила о необходимости немедленно прекращения боев в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подробно обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обострения ситуации в Украине и заявила о необходимости немедленно прекращения боев, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает УНН.
Ранее МИД РФ сообщил, что С.Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини обсудили обострения обстановки в Украине.
"Могерини и С.Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементации минских соглашений ", - говорится в заявлении.
В документе подтверждается, что глава МИД РФ и глава дипломатии ЕС договорились о встрече "в течение ближайших недель".
Напомним, евродепутаты призвали Ф.Могерини повлиять на РФ для прекращения военных действий в Авдеевке.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.