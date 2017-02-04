Ф.Могеріні заявила про необхідність негайно припинення боїв в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні докладно обговорила з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим загострення ситуації в Україні і заявила про необхідність негайно припинення боїв, йдеться в повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), передає УНН.
Раніше МЗС РФ повідомило, що С.Лавров в п’ятницю в ході телефонної розмови з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила загострення обстановки на Україні.
“Федеріка Могеріні і С.Лавров докладно обговорили ескалацію насильства на сході України. Віце-голова заявила про необхідність негайного припинення боїв і про роботу над повною імплементацією мінських угод,” — йдеться в заяві.
У документі підтверджується, що глава МЗС РФ і глава дипломатії ЄС домовилися про зустріч “протягом найближчих тижнів”.
Нагадаємо, євродепутати закликали Ф.Могеріні вплинути на РФ задля припинення військових дій в Авдіївці.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.