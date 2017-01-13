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Ф.Могерини: санкции против России не повлияли на экономику ЕС

Ф.Могерини: санкции против России не повлияли на экономику ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Официальный представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что влияние антироссийских экономических ограничительных мер на экономику Евросоюза было минимальным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

“Эти меры, конечно, не новые, они планировались с минимальным влиянием на экономику стран Евросоюза. Меры были в последний раз продлены в декабре прошлого года. Относительно конкретного влияния я могут только повторить то, что уже сказала: оно было минимальным и смягчилось другими мерами”, — сказала Ф.Могерини.

Ранее сообщалось, что в 27 странах ЕС в результате санкций и ответных мер экономическое падение в прошлом году было оценено в 17,6 млрд евро.

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