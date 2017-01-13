Ф.Могерини: санкции против России не повлияли на экономику ЕС

“Эти меры, конечно, не новые, они планировались с минимальным влиянием на экономику стран Евросоюза. Меры были в последний раз продлены в декабре прошлого года. Относительно конкретного влияния я могут только повторить то, что уже сказала: оно было минимальным и смягчилось другими мерами”, — сказала Ф.Могерини.

Ранее сообщалось, что в 27 странах ЕС в результате санкций и ответных мер экономическое падение в прошлом году было оценено в 17,6 млрд евро.