Ф.Могеріні: санкції проти Росії не вплинули на економіку ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Офіційний представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, що вплив антиросійських економічних обмежувальних заходів на економіку Євросоюзу був мінімальним. Про це повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Ці заходи, звичайно, не нові, вони планувалися з мінімальним впливом на економіку країн Євросоюзу. Заходи були в останній раз продовжені в грудні минулого року. В галузі конкретного впливу я можуть тільки повторити те, що вже сказала: він був мінімальним і пом’якшений іншими заходами”, — сказала Ф.Могеріні.
Раніше повідомлялося, що у 27 країнах ЄС у результаті санкцій і заходів у відповідь економічне падіння в минулому році було оцінено в 17,6 млрд євро.