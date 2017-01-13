Ф.Могеріні: санкції проти Росії не вплинули на економіку ЄС

“Ці заходи, звичайно, не нові, вони планувалися з мінімальним впливом на економіку країн Євросоюзу. Заходи були в останній раз продовжені в грудні минулого року. В галузі конкретного впливу я можуть тільки повторити те, що вже сказала: він був мінімальним і пом’якшений іншими заходами”, — сказала Ф.Могеріні.

Раніше повідомлялося, що у 27 країнах ЄС у результаті санкцій і заходів у відповідь економічне падіння в минулому році було оцінено в 17,6 млрд євро.