Ф.Лемпард завершил карьеру футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Легендарный экс-игрок "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард завершил карьеру. Об этом 38-летний футболист сообщил на своей официальной странице в Instagram, передает УНН.
"Через 21 невероятный год я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. Я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом. Но в 38 лет чувствую, что настал момент начать новую главу в жизни" , - говорится в сообщении Ф.Лемпарда.
Отметим, что последним клубом футболиста был американский "Нью-Йорк Сити" - 29 матчей и 15 голов.
Напомним, что за "Челси" хавбек провел 648 матчей и забил 211 голов, выиграв трижды чемпионат Англии, четыре Кубка страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Кроме того, 38-летний игрок сыграл более 100 матчей за сборную Англии.
Как сообщал УНН, футболист Ф.Лемпард попал в Книгу рекордов Гиннеса.