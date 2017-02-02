Ф.Лемпард завершил карьеру футболиста

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 14025 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 61744 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 19789 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 78506 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 140856 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 141714 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148497 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158239 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167104 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140209 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 34273 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 32133 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 35138 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 29661 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 20672 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 22498 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 61654 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 216920 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 270804 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 471102 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 36912 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36286 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50375 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72067 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 78979 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Ф.Лемпард завершил карьеру футболиста

Киев • УНН

 • 7847 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Легендарный экс-игрок "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард завершил карьеру. Об этом 38-летний футболист сообщил на своей официальной странице в Instagram, передает УНН.

Ф.Лемпард завершил карьеру футболиста

"Через 21 невероятный год я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. Я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом. Но в 38 лет чувствую, что настал момент начать новую главу в жизни" , - говорится в сообщении Ф.Лемпарда.

Отметим, что последним клубом футболиста был американский "Нью-Йорк Сити" - 29 матчей и 15 голов.

Напомним, что за "Челси" хавбек провел 648 матчей и забил 211 голов, выиграв трижды чемпионат Англии, четыре Кубка страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Кроме того, 38-летний игрок сыграл более 100 матчей за сборную Англии.

Как сообщал УНН, футболист Ф.Лемпард попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28