Ф.Лемпард завершив кар'єру футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Легендарний екс-гравець "Челсі" та збірної Англії Френк Лемпард завершив кар'єру. Про це 38-річний футболіст повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram, передає УНН.
"Через 21 неймовірний рік я вирішив, що зараз правильний момент для завершення кар'єри професійного футболіста. Я отримав ряд привабливих пропозицій, щоб продовжувати грати в Англії або за кордоном. Але в 38 років відчуваю, що настав момент почати новий розділ у житті", - сказано у повідомленні Ф.Лемпарда.
Зазначимо, що останнім клубом футболіста був американський "Нью-Йорк Сіті" – 29 матчів і 15 голів.
Нагадаємо, що за "Челсі" хавбек провів 648 матчів і забив 211 голів, вигравши тричі чемпіонат Англії, чотири Кубка країни, Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Окрім того, 38-річний футболіст відіграв більше 100 поєдинків за збірну Англії.
Як повідомляв УНН, футболіст Ф.Лемпард потрапив до Книги рекордів Гіннеса.