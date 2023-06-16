F-16 для Украины: в Воздушных силах говорят о планах отправить на обучение "несколько десятков" пилотов

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"По пилотам появляются постоянно сообщения, что украинские пилоты уже обучаются, от разных лидеров..., ну хочется действительно уже вслух эту информацию заявить, однако - пока нет. Все делается для того, чтобы это произошло как можно скорее, определяется база, уже и министр обороны тоже заявил, что есть... центр, основной, где будут учиться наши летчики, и другие мощности, другие площадки, где пилоты будут проходить подготовку", - сказал Игнат.

"Речь идет о нескольких десятках, я бы не хотел сейчас опираться на какие-то точные цифры, пилоты будут направляться волнами, первая волна, которая более подготовлена в плане английского языка, в плане индивидуальной подготовки и так далее, потом за ними пойдет вторая волна, третья... Таким образом, чтобы поэтапно прошло это не обучение, еще раз подчеркиваю, а переобучение на новый тип самолета", - сообщил спикер ВС ВСУ.

Детали

Игнат также отметил, что уже официально сообщил министр обороны, что "коалиция, действительно, уже создана, можно об этом уже уверенно говорить, что есть страны, которые заявили уже о лидерстве своем в этой коалиции - в частности, Дания и Нидерланды, которые будут, на сегодня, обучать наших пилотов". "О том, где есть F-16 и в каких странах, и что они именно те самолеты могут оказаться в Украине, мы тоже это знаем", - добавил он.

Дополнение

Глава Минобороны США Остин заявил об энергичном движении в вопросе подготовки украинских пилотов на F-16.