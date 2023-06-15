Остін заявив про енергійний рух у питанні підготовки українських пілотів на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Країни Заходу енергійно просуваються вперед щодо питання навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками "Рамштайн-13", передає кореспондент УНН.
Деталі
Остін висловив вдячність Нідерландам та Данії за те, що вони очолили зусилля щодо підготовки українських пілотів. Інші країни також приєдналися до роботи, зараз вона продовжується. За його словами, всі налаштовані рішуче.
Він зазначив, що США ще мають затвердити систему підготовки пілотів та вжити інших заходів.
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«Ми продовжуємо працювати з Нідерландами та Данією разом, але звичайно, на це піде деякий час. Але наш рух уперед по цьому питанню відбувається енергійно й в ньому беруть участь інші партнери в нашому Альянсі», - розповів Остін.
Доповнення
Голос Америки повідомляв з посиланням на свої джерела, що приблизно 24 українські льотчики почнуть своє навчання на американських винищувачах F-16 ймовірно вже цього літа.
Як раніше повідомляв УНН, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму Twitter опублікувала допис, що Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 впродовж кількох місяців і працюють з партнерами над тренувальним центром F-16.
Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому напрямку. Усі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом, Великою Британією.