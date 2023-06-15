Ймовірно 24 українські льотчики почнуть навчання на F-16 вже влітку - Голос Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Ймовірно 24 українські льотчики почнуть своє навчання на американських винищувачах F-16 вже цього літа, про це Голос Америки повідомило у Telegram з посиланням на свої джерела, передає УНН.
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"Офіційні особи США повідомили "Голосу Америки", що навчання близько 24 українських льотчиків на винищувачах F-16, імовірно, розпочнеться цього літа. Нідерланди повідомили, що у Східній Європі створено спеціальний навчальний центр. Можливо, навчання також відбуватиметься в Данії", - повідомило ЗМІ.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму Twitter опублікувала допис, що Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 впродовж кількох місяців і працюють з партнерами над тренувальним центром F-16.
Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому напрямку. Усі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом, Великою Британією.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наприкіці травня повідомив, що Данія почне обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. За декілька місяців пілоти будуть готові до виконання бойових завдань.
Також свою готовність у навчанні українських військових на американських винищувачах підтвердила Норвегія.
Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про ухвалення рішення щодо поставки Україні самих західних винищувачів поки говорити рано.
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