Вероятно 24 украинских летчика начнут обучение на F-16 вероятно уже летом - Голос Америки

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"Официальные лица США сообщили "Голосу Америки", что обучение около 24 украинских летчиков на истребителях F-16, вероятно, начнется этим летом. Нидерланды сообщили, что в Восточной Европе создан специальный учебный центр. Возможно, обучение также будет проходить в Дании", - сообщило СМИ.

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Как ранее сообщал УНН, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем Twitter опубликовала сообщение, что Нидерланды начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в течение нескольких месяцев и работают с партнерами над тренировочным центром F-16.

Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий в этом направлении. Все участники сейчас работают над содержанием учебных курсов, консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Великобританией.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в конце мая сообщил, что Дания начнет обещанные обучения украинских летчиков на истребителях F-16. Через несколько месяцев пилоты будут готовы к выполнению боевых задач.

Также свою готовность в обучении украинских военных на американских истребителях подтвердила Норвегия.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о принятии решения о поставке Украине самих западных истребителей пока говорить рано.

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