Пока рано говорить о решении о предоставлении Украине современных западных истребителей - Столтенберг

Цитата

"Когда именно будут приняты решения (о предоставлении Украине западных истребителей, - ред.), говорить еще рано. Тот факт, что учения начнутся, дает нам возможность также принять решение о предоставлении истребителей 4-го поколения, например F-16, и тогда пилоты будут готовы ими управлять", - сказал Генсек.

Детали

Он приветствовал решение нескольких союзников НАТО провести обучение украинских пилотов на западных истребителях, и поблагодарил Данию за "ведущую роль" в "авиационной коалиции".

"Дания сыграла ведущую роль в облегчении разногласий, а также предложила организовать обучение для украинских пилотов. Это показывает, что Дания является страной, которая играла и продолжает играть важную роль в оказании важной поддержки Украине", - отметил Столтенберг.

Дополнение

На пресс-конференции в Брюсселе 14 июня Столтенберг сообщил, что обучение украинских пилотов на истребителях будет одним из вопросов Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате "Рамштайн"). Он подчеркнул, что это решение является "первым шагом" и даст возможность партнерам предоставить самолеты Киеву.

Генсек также сказал, что "союзники очень четко говорят о том, что учения могут начаться вскоре этим летом".

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибыв утром на заседание министров обороны Альянса в Брюсселе, заявил, что на фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" в четверг сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом.





