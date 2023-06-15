Поки рано говорити про рішення щодо надання Україні сучасних західних винищувачів - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Про ухвалення рішення щодо поставки Україні сучасних західних винищувачів поки говорити рано, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на дводенне засідання міністрів оборони Альянсу, передає кореспондент УНН.
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"Коли саме будуть прийняті рішення (щодо надання Україні західних винищувачів, - ред.), говорити ще рано. Той факт, що навчання почнуться, дає нам можливість також прийняти рішення про надання винищувачів 4-го покоління, наприклад F-16, і тоді пілоти будуть готові ними керувати", - сказав Генсек.
Деталі
Він привітав рішення кількох союзників НАТО провести навчання українських пілотів на західних винищувачах, і подякував Данії за "провідну роль" у "авіаційній коаліції".
"Данія зіграла провідну роль у полегшенні розбіжностей, а також запропонувала організувати навчання для українських пілотів. Це показує, що Данія є країною, яка відігравала і продовжує відігравати важливу роль у наданні важливої підтримки України", - зазначив Столтенберг.
Доповнення
На пресконференції у Брюсселі 14 червня Столтенберг повідомив, що навчання українських пілотів на винищувачах буде одним із питань Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн"). Він підкреслив, що це рішення є "першим кроком" і дасть можливість партнерам надати літаки Києву.
Генсек також сказав, що "союзники дуже чіткі щодо того, що навчання може розпочатися незабаром цього літа".
Нагадаємо
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, прибувши вранці на засідання міністрів оборони Альянсу у Брюсселі, заявив, що на тлі українського контранступу союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" у четвер зосередяться на тому, щоб забезпечити підтримку та забезпечення того, щоб усі поставлені системи озброєння працювали належним чином.