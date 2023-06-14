У Нідерландах заявили, що розпочнуть навчання українців на F-16 найближчими місяцями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Нідерланди протягом кількох місяців готові розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомила у Twitter міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, передає УНН.
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"Я щойно повідомила Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання F-16 протягом кількох місяців і працюємо з партнерами над тренувальним центром F-16. Ми також продовжимо зміцнювати українську протиповітряну оборону", - написала Кайса Оллонґрен.
Додамо
Як зазначено на сайті Міністерства оборони Нідерландів, країна працює над планом підготовки F-16 до України. Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому напрямку. Усі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом, Великою Британією.
Тренування починаються з обмеженою кількістю українських пілотів. Пізніше їх може бути більше.
Нагадаємо
У Нідерландах планують закупити для ЗСУ чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-EG, щоб посилити протиповітряну оборону.