Посилять ППО України: Нідерланди придбають чотири радари VERA-EG для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Нідерландах планують закупити для ЗСУ чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-EG, щоб посилити протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен, передає УНН.
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"Міноборони (Нідерландів - ред.) закуповує 4 пасивні радіолокаційні системи VERA-EG на 150 млн євро... Таким чином Нідерланди сприяють інтегрованій протиповітряній обороні України. Ці потужності доповнюють попередні поставки", - йдеться у заяві.
Додамо
Міжнародний фонд для України (IFU) виділив 92 мільйони євро на протиповітряну оборону. Очікується, що це станеться до кінця року.
Крім того, завтра під час контактної групи з питань оборони України (UDCG) буде оголошено, що Нідерланди виділять 40 мільйонів євро для закупівлі обладнання протиповітряної оборони в багатосторонньому партнерстві, яке буде доставлено в Україну в дуже короткий термін.