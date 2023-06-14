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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Усилят ПВО Украины: Нидерланды приобретут четыре радара VERA-EG для ВСУ

Киев • УНН

 • 1059110 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Нидерландах планируют закупить для ВСУ четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG, чтобы усилить противовоздушную оборону. Об этом говорится в заявлении министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, передает УНН.

Усилят ПВО Украины: Нидерланды приобретут четыре радара VERA-EG для ВСУ

Цитата

"Минобороны (Нидерландов - ред.) закупает 4 пассивные радиолокационные системы VERA-EG на 150 млн евро... Таким образом Нидерланды способствуют интегрированной противовоздушной обороне Украины. Эти мощности дополняют предыдущие поставки", - говорится в заявлении.

Добавим

Международный фонд для Украины (IFU) выделил 92 миллиона евро на противовоздушную оборону. Ожидается, что это произойдет до конца года.

Кроме того, завтра во время контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) будет объявлено, что Нидерланды выделят 40 миллионов евро для закупки оборудования противовоздушной обороны в многостороннем партнерстве, которое будет доставлено в Украину в очень короткий срок.

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