Усилят ПВО Украины: Нидерланды приобретут четыре радара VERA-EG для ВСУ

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"Минобороны (Нидерландов - ред.) закупает 4 пассивные радиолокационные системы VERA-EG на 150 млн евро... Таким образом Нидерланды способствуют интегрированной противовоздушной обороне Украины. Эти мощности дополняют предыдущие поставки", - говорится в заявлении.

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Международный фонд для Украины (IFU) выделил 92 миллиона евро на противовоздушную оборону. Ожидается, что это произойдет до конца года.

Кроме того, завтра во время контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) будет объявлено, что Нидерланды выделят 40 миллионов евро для закупки оборудования противовоздушной обороны в многостороннем партнерстве, которое будет доставлено в Украину в очень короткий срок.