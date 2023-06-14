В Нидерландах заявили, что начнут обучение украинцев на F-16 в ближайшие месяцы

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 9034 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 49964 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 103064 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 103248 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 244326 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 127597 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117694 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 357351 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82947 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135380 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 160280 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 116455 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 16885 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 97081 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 62340 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 244355 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 282625 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 357368 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 337770 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 386092 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 62427 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 97158 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 116532 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 160352 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76728 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В Нидерландах заявили, что начнут обучение украинцев на F-16 в ближайшие месяцы

Киев • УНН

 • 860215 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Нидерланды в течение нескольких месяцев готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает УНН.

В Нидерландах заявили, что начнут обучение украинцев на F-16 в ближайшие месяцы

Цитата

"Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев и работаем с партнерами над тренировочным центром F-16. Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону", - написала Кайса Оллонгрен.

Добавим

Как указано на сайте Министерства обороны Нидерландов, страна работает над планом подготовки F-16 в Украину. Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий в этом направлении. Все участники сейчас работают над содержанием учебных курсов, консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Великобританией.

Тренировки начинаются с ограниченным количеством украинских пилотов. Позже их может быть больше.

Напомним

В Нидерландах планируют закупить для ВСУ четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG, чтобы усилить противовоздушную оборону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,481.66