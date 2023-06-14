В Нидерландах заявили, что начнут обучение украинцев на F-16 в ближайшие месяцы

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"Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев и работаем с партнерами над тренировочным центром F-16. Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону", - написала Кайса Оллонгрен.

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Как указано на сайте Министерства обороны Нидерландов, страна работает над планом подготовки F-16 в Украину. Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий в этом направлении. Все участники сейчас работают над содержанием учебных курсов, консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Великобританией.

Тренировки начинаются с ограниченным количеством украинских пилотов. Позже их может быть больше.

Напомним

В Нидерландах планируют закупить для ВСУ четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG, чтобы усилить противовоздушную оборону.