В Нидерландах заявили, что начнут обучение украинцев на F-16 в ближайшие месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Нидерланды в течение нескольких месяцев готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает УНН.
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"Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев и работаем с партнерами над тренировочным центром F-16. Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону", - написала Кайса Оллонгрен.
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Как указано на сайте Министерства обороны Нидерландов, страна работает над планом подготовки F-16 в Украину. Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий в этом направлении. Все участники сейчас работают над содержанием учебных курсов, консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Великобританией.
Тренировки начинаются с ограниченным количеством украинских пилотов. Позже их может быть больше.
Напомним
В Нидерландах планируют закупить для ВСУ четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG, чтобы усилить противовоздушную оборону.