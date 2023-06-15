Остин заявил об энергичном движении в вопросе подготовки украинских пилотов на F-16

Детали

Остин выразил благодарность Нидерландам и Дании за то, что они возглавили усилия по подготовке украинских пилотов. Другие страны также присоединились к работе, сейчас она продолжается. По его словам, все настроены решительно.

Он отметил, что США еще должны утвердить систему подготовки пилотов и принять другие меры.

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«Мы продолжаем работать с Нидерландами и Данией вместе, но конечно, на это уйдет некоторое время. Но наше движение вперед по этому вопросу происходит энергично и в нем участвуют другие партнеры в нашем Альянсе», - рассказал Остин.

Дополнение

Голос Америки сообщал со ссылкой на свои источники, что примерно 24 украинских летчика начнут свое обучение на американских истребителях F-16 вероятно уже этим летом.

Как ранее сообщал УНН, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем Twitter опубликовала сообщение, что Нидерланды начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в течение нескольких месяцев и работают с партнерами над тренировочным центром F-16.

Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий в этом направлении. Все участники сейчас работают над содержанием учебных курсов, консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Великобританией.