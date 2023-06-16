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F-16 для України: у Повітряних силах кажуть про плани відправити на навчання "кілька десятків" пілотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Україна планує відправити "кілька десятків" бойових пілотів для навчання на західних винищувачах, як F-16 американського виробництва, заявив у п'ятницю речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

F-16 для України: у Повітряних силах кажуть про плани відправити на навчання "кілька десятків" пілотів

Цитата

"Щодо пілотів з'являються постійно повідомлення, що українські пілоти уже навчаються, від різних лідерів..., ну хочеться дійсно вже вголос цю інформацію заявити, проте - поки що ні. Усе робиться для того, щоб це відбулося якомога швидше, визначається база, вже і міністр оборони теж заявив, що є... центр, основний, де будуть навчатися наші льотчики, й інші потужності, інші майданчики, де пілоти проходитимуть підготовку", - сказав Ігнат.

"Ідеться про кілька десятків, я б не хотів зараз спиратися на якісь точні цифри, пілоти напрявлятимуться хвилями, перша хвиля, яка більш підготовлена в плані англійської мови, у плані індивідуальної підготовки і так далі, потім за ними піде друга хвиля, третя... Таким чином, щоб поетапно пройшло це не навчання, ще раз наголошую, а перенавчання на новий тип літака", - повідомив речник ПС ЗСУ.

Деталі

Ігнат також зазначив, що вже офіційно повідомив міністр оборони, що "коаліція, дійно, уже створена, можна про це вже впевнено говорити, що є країни, які заявили вже про лідерство своє у цій коаліції - зокрема, Данія і Нідерланди, які будуть, на сьогодні, навчати наших пілотів". "Про те, де є F-16 і в яких країнах, і що вони саме ті літаки можуть опинитися в Україні, ми теж це знаємо", - додав він.

Доповнення

Голова Міноборони США Остін заявив про енергійний рух у питанні підготовки українських пілотів на F-16.

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