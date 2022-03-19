Эвакуационные автобусы с людьми отправились из Северодонецка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Из города Северодонецк Луганской области отправились эвакуационные автобусы с людьми. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Эвакуационные автобусы с людьми отправились из Северодонецка", - написал он.
Детали
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что сегодня происходит эвакуация людей. Также сейчас договариваются о безопасной доставке гуманитарных грузов. Фуры заполняются едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой.
Дополнение
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук подчеркнула, что сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской, Луганской и Херсонской областях.