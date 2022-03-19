Цитата

"Эвакуационные автобусы с людьми отправились из Северодонецка", - написал он.

Детали

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что сегодня происходит эвакуация людей. Также сейчас договариваются о безопасной доставке гуманитарных грузов. Фуры заполняются едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой.

Дополнение

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук подчеркнула, что сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской, Луганской и Херсонской областях.

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