Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні, 19 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.
На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів.
Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Виїхала колона автобусів для перевезення маріупольців із Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів сьогодні додаються фури із продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську.
У місті Мангуш усім маріупольцям, які виходять з міста, в тому числі пішки – надається необхідна допомога. Відсьогодні автобуси почнуть довозити людей до Бердянська.
Київська область: з села Бервиця до Броварів. З села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубиш у бік вулиці Радгоспна. Там на людей чекатимуть автобуси. Бервиця – Мокрець – Заворичі – Калита – Семиполки – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим’я – Бровари.
З міста Буча до селища Білогородка: Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.
З селища Богданівка – до Броварів: Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим’я – Бровари.
З міста Бородянка до Білої Церкви: Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів – Біла Церква.
Луганська область: з міста Лисичанськ до міста Бахмут, з міста Сєвєродонецьк до Бахмута, з міста Рубіжне у місто Бахмут, з міста Попасна у місто Бахмут. В ці міста планується доставка гуманітарних вантажів, а також автобусів для евакуації людей.
Херсонська область: планується доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону.