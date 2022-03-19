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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51849 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні

Київ • УНН

 • 142629 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні, 19 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.

На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Виїхала колона автобусів для перевезення маріупольців із Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів сьогодні додаються фури із продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську.

У місті Мангуш усім маріупольцям, які виходять з міста, в тому числі пішки – надається необхідна допомога. Відсьогодні автобуси почнуть довозити людей до Бердянська.

Київська область: з села Бервиця до Броварів. З села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубиш у бік вулиці Радгоспна. Там на людей чекатимуть автобуси. Бервиця – Мокрець – Заворичі – Калита – Семиполки – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим’я – Бровари.

З міста Буча до селища Білогородка: Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка.

З селища Богданівка – до Броварів: Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим’я – Бровари.

З міста Бородянка до Білої Церкви: Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів – Біла Церква.

Луганська область: з міста Лисичанськ до міста Бахмут, з міста Сєвєродонецьк до Бахмута, з міста Рубіжне у місто Бахмут, з міста Попасна у місто Бахмут. В ці міста планується доставка гуманітарних вантажів, а також автобусів для евакуації людей.

Херсонська область: планується доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону.

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