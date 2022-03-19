Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня

На сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Донецкая область: из города Мариуполь в город Запорожье. Выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Также к автобусам сегодня добавляются фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске.

В городе Мангуш всем мариупольцам, которые выходят из города, в том числе пешком - оказывается необходимая помощь. С сегодняшнего дня автобусы начнут довозить людей до Бердянска.

Киевская область: из села Бервица до Броваров. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец, перейти реку Трубиш в сторону улицы Радгоспная. Там людей будут ждать автобусы. Бервица - Мокрец - Заворичи - Калита - Семиполки - Летки - Рожны - Пуховка - Зазимье - Бровары.

Из города Буча до поселка Белогородка: Буча - Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Забучье - Дмитровка - Капитановка - Стоянка - Гореничи - Белогородка.

Из поселка Богдановка - в Бровары: Богдановка - Новобогдановка - Рудня - Летки-Рожны - Пуховка - Зазимье-Бровары.

Из города Бородянка до Белой Церкви: Бородянка - Песковка - Белая Криница - Кочеров - Брусилов - Фастов - Белая Церковь.

Луганская область: из города Лисичанск в город Бахмут, из города Северодонецк до Бахмута, из города Рубежное в город Бахмут, из города Попасная в город Бахмут. В эти города планируется доставка гуманитарных грузов, а также автобусов для эвакуации людей.

Херсонская область: планируется доставить 14 фур гуманитарной помощи в Херсон.