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Евакуаційні автобуси з людьми вирушили з Сєвєродонецька

Евакуаційні автобуси з людьми вирушили з Сєвєродонецька

Київ • УНН

 • 111278 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. З міста Сєвєродонецьк Луганської області вирушили евакуаційні автобуси з людьми. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Евакуаційні автобуси з людьми вирушили з Сєверодонецька", – написав він.

Деталі

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні відбувається евакуація людей. Також наразі домовляються про безпечну доставку наступних гуманітарних вантажів. Фури заповнюються догори – їжею, медикаментами, засобами гігієни, одягом.

Доповнення

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук наголосила, що сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Київській, Луганській та Херсонській областях.
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