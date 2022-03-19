Евакуаційні автобуси з людьми вирушили з Сєвєродонецька

Цитата

"Евакуаційні автобуси з людьми вирушили з Сєверодонецька", – написав він.

Деталі

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні відбувається евакуація людей. Також наразі домовляються про безпечну доставку наступних гуманітарних вантажів. Фури заповнюються догори – їжею, медикаментами, засобами гігієни, одягом.

Доповнення

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук наголосила, що сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Київській, Луганській та Херсонській областях.

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