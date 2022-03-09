Эвакуационная колонна из Энергодара наконец начала движение на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Эвакуационная колонна с мирными жителями из Энергодара наконец начала движение на Запорожье. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“Сейчас! Эвакуационная колонна с мирными жителями из Энергодара после трех часов ожидания в Васильевке начала движение на Запорожье”, - написал Орлов.
Ранее
Около 14:00 городской голова сообщил, что из Энергодара двинулись эвакуационные автобусы.
Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установление режима тишины для гуманитарных коридоров по маршрутам эвакуации:
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- Энергодар - Запорожье
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- Сумы - Полтава
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- Изюм - Лозовая
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- Мариуполь - Запорожье
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- Волноваха - Покровск
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- Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.
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