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19:03 • 44433 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 103659 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 104798 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эвакуационная колонна из Энергодара наконец начала движение на Запорожье

Эвакуационная колонна из Энергодара наконец начала движение на Запорожье

Киев • УНН

 • 97041 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Эвакуационная колонна с мирными жителями из Энергодара наконец начала движение на Запорожье. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Сейчас! Эвакуационная колонна с мирными жителями из Энергодара после трех часов ожидания в Васильевке начала движение на Запорожье”, - написал Орлов.

Ранее

Около 14:00 городской голова сообщил, что из Энергодара двинулись эвакуационные автобусы.

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установление режима тишины для гуманитарных коридоров по маршрутам эвакуации:

  • Энергодар - Запорожье
  • Сумы - Полтава
  • Изюм - Лозовая
  • Мариуполь - Запорожье
  • Волноваха - Покровск
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.
Украинские Национальные Новости

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