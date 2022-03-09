Эвакуационная колонна из Энергодара наконец начала движение на Запорожье

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“Сейчас! Эвакуационная колонна с мирными жителями из Энергодара после трех часов ожидания в Васильевке начала движение на Запорожье”, - написал Орлов.

Ранее

Около 14:00 городской голова сообщил, что из Энергодара двинулись эвакуационные автобусы.

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установление режима тишины для гуманитарных коридоров по маршрутам эвакуации: