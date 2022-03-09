Евакуаційна колона з Енергодара нарешті почала рух на Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Евакуаційна колона з мирними мешканцями з Енергодара нарешті почала рух на Запоріжжя. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Зараз! Евакуаційна колона з мирними мешканцями з Енергодара після трьох годин очікування у Василівці почала рух на Запоріжжя”, - написав Орлов.
Раніше
Близько 14:00 міський голова повідомив, що з Енергодара рушили евакуаційні автобуси.
Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікувалось встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:
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- Енергодар - Запоріжжя
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- Суми – Полтава
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- Ізюм - Лозова
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- Маріуполь - Запоріжжя
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- Волноваха - Покровськ
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- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.
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