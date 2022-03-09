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Евакуаційна колона з Енергодара нарешті почала рух на Запоріжжя

Евакуаційна колона з Енергодара нарешті почала рух на Запоріжжя

Київ • УНН

 • 97042 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Евакуаційна колона з мирними мешканцями з Енергодара нарешті почала рух на Запоріжжя. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“Зараз! Евакуаційна колона з мирними мешканцями з Енергодара після трьох годин очікування у Василівці почала рух на Запоріжжя”, - написав Орлов.

Раніше

Близько 14:00 міський голова повідомив, що з Енергодара рушили евакуаційні автобуси.

Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікувалось встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:

  • Енергодар - Запоріжжя
  • Суми – Полтава
  • Ізюм - Лозова
  • Маріуполь - Запоріжжя
  • Волноваха - Покровськ
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.

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