Почалась евакуація жителів з Енергодара
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. З Енергодара щойно вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста, вони прямують до Запоріжжя. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Евакуаційна колона згідно оголошеного зеленого коридору під егідою Червоного Хреста з мешканцями Енергодара, переважно жінками та дітьми, людьми похилого віку, вирушила з міста”, - повідомив міський голова.
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Відео евакуації оприлюднив також заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, зазначивши що автобуси прямують до Запоріжжя.
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Як писав УНН, сьогодні до Енергодара Запорізької області вирушила колона з п'яти вантажівок з гуманітарною допомогою.