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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Почалась евакуація жителів з Енергодара

Почалась евакуація жителів з Енергодара

Київ • УНН

 • 78066 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. З Енергодара щойно вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста, вони прямують до Запоріжжя. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"Евакуаційна колона згідно оголошеного зеленого коридору під егідою Червоного Хреста з мешканцями Енергодара, переважно жінками та дітьми, людьми похилого віку, вирушила з міста”, - повідомив міський голова.

Деталі

Відео евакуації оприлюднив також заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, зазначивши що автобуси прямують до Запоріжжя.

Раніше

Як писав УНН, сьогодні до Енергодара Запорізької області вирушила колона з п'яти вантажівок з гуманітарною допомогою.

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