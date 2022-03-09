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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55648 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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До Енергодара вирушає колона вантажівок з гуманітарною допомогою

До Енергодара вирушає колона вантажівок з гуманітарною допомогою

Київ • УНН

 • 91936 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. До Енергодара Запорізької області вирушає колона з п'яти вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це у своєму Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Деталі

Як повідомили, колона гуманітарної допомоги з п’яти вантажівок вже сформована під “Червоним хрестом” і вирушає до Енергодару.

Додамо

5 березня російські окупанти вийшли з міста Енергодар, відновлено контроль всіх органів влади.

Як писав УНН, раніше в Енергодарі російські окупанти розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.

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