До Енергодара вирушає колона вантажівок з гуманітарною допомогою

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Як повідомили, колона гуманітарної допомоги з п’яти вантажівок вже сформована під “Червоним хрестом” і вирушає до Енергодару.

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5 березня російські окупанти вийшли з міста Енергодар, відновлено контроль всіх органів влади.

Як писав УНН, раніше в Енергодарі російські окупанти розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.