У Запорізькій ОДА заявили, що російські окупанти залишили Енергодар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російські окупанти вийшли з міста Енергодар, відновлено контроль всіх органів влади. Про це повідомив у відеозверненні голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух, пише УНН.
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“Сьогодні ми бачили в Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі також все нормально. Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці. Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників”, - повідомив Старух.
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З його слів, наразі у міста є певні потреби. Так зокрема зараз обласна влада буде намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар.
“Головне – це забезпечити функціонування швидких, ДСНС, те що треба для нормальної роботи”, - додав очільник ОДА.
Нагадаємо
Як писав УНН, раніше в Енергодарі російські окупанти розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.