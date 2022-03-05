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В Запорожской ОГА заявили, что российские оккупанты покинули Энергодар

Киев • УНН

 • 288750 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские оккупанты вышли из города Энергодар, восстановлен контроль всех органов власти. Об этом сообщил в видеообращении глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня мы видели в Мелитополе большой митинг. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре тоже все нормально. Российские войска из города вышли, снова восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте. Правда, ночь провели страшную, там разграбили все, просто армия гопников”, - сообщил Старух.

Подробности

По его словам, у города есть определенные потребности. Так, в частности, сейчас областные власти будут пытаться сделать гумконвой и доставить горючее в Энергодар.

"Главное - это обеспечить функционирование скорых, ГСЧС, то, что нужно для нормальной работы", - добавил глава ОГА.

Напомним

Как писал УНН, ранее в Энергодаре российские оккупаниты разбили окно, пролезли в здание горсовета и закрылись изнутри.

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