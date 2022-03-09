В Энергодар отправляется колонна грузовиков с гуманитарной помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Энергодар Запорожской области отправляется колонна из пяти грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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Как сообщили, колонна гуманитарной помощи из пяти грузовиков уже сформирована под ”Красным Крестом" и отправляется в Энергодар.
Добавим
5 марта российские оккупанты вышли из города Энергодар, восстановлен контроль всех органов власти.
Как писал УНН, ранее в Энергодаре российские оккупанты разбили окно, пролезли в здание горсовета и закрылись изнутри.